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Oğlunu ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

#Antalya#Akseki#Ercan Bala
Oğlunu ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Akseki ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Ercan Bala öldü, eşi Dilek Bala ile diğer sürücü yaralandı. Bala çiftinin Ordu'daki oğullarını ziyarete gittikleri ortaya çıktı.

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Kaza, sabah saatlerinde Akseki ilçesinde meydana geldi. Ercan Bala yönetimindeki 07 JA 665 plakalı otomobil, Cendere Kavşağı'nda Ufuk Sütoğlu yönetimindeki 32 DM 677 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bala öldü, yanındaki eşi Dilek Bala ile minibüs sürücüsü Sütoğlu yaralandı. Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ercan Bala'nın Manavgat'ta çalıştığı otelin tadilata girmesi nedeniyle eşiyle birlikte Ordu'da akrabalarının yanında kalan oğulları Kerem'i ziyarete gittikleri ortaya çıktı.

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#Antalya#Akseki#Ercan Bala

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