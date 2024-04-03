Oğlunu kazada kaybeden baba, 2 yıl sonra komşusunu öldürmüştü... Cezası belli oldu

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Yenikent Mahallesi'ndeki bir süpermarkette 22 Şubat 2022'de alışveriş yapan evli çift, Mustafa Ş.'nin silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı (44) kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (39) ise kolundan vurulmuştu.

Yaralılardan Belfun Doğramacı hayatını kaybetmiş, şüpheli Mustafa Ş. tutuklanmıştı. Öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş'nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş.'nin oğlu Batuhan'ın (18) Belfun Doğramacı'nın kullandığı otomobilin kaza yapması neticesinde hayatını kaybettiği ve ikili arasında bu sebeple husumet başladığı ortaya çıkmıştı.

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TOPLAM 23 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklu sanık Mustafa Ş.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ş. ve taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen sanık pişman olduğunu söyledi.

Sanık Mustafa Ş.'ye Belfun Doğramacı'ya yönelik işlediği haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis, Sevda Doğramacı'ya yönelik işlediği yaralama suçundan 6 yıl hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl hapis cezası verildi.