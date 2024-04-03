×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Oğlunu kazada kaybeden baba, 2 yıl sonra komşusunu öldürmüştü... Cezası belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Cinayet#Kocaeli Haberleri
Oğlunu kazada kaybeden baba, 2 yıl sonra komşusunu öldürmüştü... Cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 14:26

Kocaeli'nin Derince ilçesinde trafik kazasında oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu komşusunu alışveriş yaptığı esnada öldüren, eşini ise yaralayan sanık toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Yenikent Mahallesi'ndeki bir süpermarkette 22 Şubat 2022'de alışveriş yapan evli çift, Mustafa Ş.'nin silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı (44) kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (39) ise kolundan vurulmuştu.

Oğlunu kazada kaybeden baba, 2 yıl sonra komşusunu öldürmüştü... Cezası belli oldu

Yaralılardan Belfun Doğramacı hayatını kaybetmiş, şüpheli Mustafa Ş. tutuklanmıştı. Öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş'nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş.'nin oğlu Batuhan'ın (18) Belfun Doğramacı'nın kullandığı otomobilin kaza yapması neticesinde hayatını kaybettiği ve ikili arasında bu sebeple husumet başladığı ortaya çıkmıştı.

Oğlunu kazada kaybeden baba, 2 yıl sonra komşusunu öldürmüştü... Cezası belli oldu

Haberin Devamı

TOPLAM 23 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklu sanık Mustafa Ş.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ş. ve taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen sanık pişman olduğunu söyledi.

Oğlunu kazada kaybeden baba, 2 yıl sonra komşusunu öldürmüştü... Cezası belli oldu

Sanık Mustafa Ş.'ye Belfun Doğramacı'ya yönelik işlediği haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis, Sevda Doğramacı'ya yönelik işlediği yaralama suçundan 6 yıl hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl hapis cezası verildi.

Oğlunu kazada kaybeden baba, 2 yıl sonra komşusunu öldürmüştü... Cezası belli oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Cinayet#Kocaeli Haberleri

BAKMADAN GEÇME!