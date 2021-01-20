Oğlunu kaybeden acılı baba: Kaza değil cinayet
Ordu’da Dolunay Kavşağı’nda geçen hafta, avukat Osman Keskin (39) aracıyla DSP 20’nci dönem Ordu milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç’un (36) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada Melih Koç yanarak hayatını kaybetti.
Kazaya neden olan avukat Keskin gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Keskin ifadesinde alkollü olduğunu kabul ederek kazayı hatırlamadığını söyledi. Keskin hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklama kararı verildi. Tutuklanma gerekçesinde ise Keskin’in 2.27 promil alkollü olduğu belirtildi.
Ordu eski milletvekili baba Müjdat Koç yaptığı açıklamada “Gencecik günahsız yavrum kaza değil trafik cinayeti sonucu acı bir şekilde aramızdan ayrılmıştır” dedi.
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