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Oğlunu, boğazını keserek öldüren baba tutuklandı

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#Kocaeli#Cinayet#Tayfun Koç
Oğlunu, boğazını keserek öldüren baba tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 10:59

Kocaeli'de, tartıştığı Tayfun Koç'u (28) boğazını bıçakla keserek öldüren babası Yılmaz Koç, tutuklandı.

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Olay, 24 Haziran akşamı, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde 5 katlı apartmanda meydana geldi. Yılmaz Koç ile oğlu Tayfun Koç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Koç, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla çeşitli yerlerinden bıçakladığı oğlunu, daha sonra boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yılmaz Koç, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Oğlunu, boğazını keserek öldüren baba tutuklandı

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#Kocaeli#Cinayet#Tayfun Koç

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