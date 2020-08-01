‘Oğlum şefkat yuvasına emanet’

Ankara’da yaşayan öğretmen Tuğba Önen Kayıran, görev aldığı Batman, Elazığ ve ilçelerinde birçok öksüz ve yetim öğrencisini Darüşşafaka Eğitim Kurumları sınavına girmesi için teşvik etti. Çocukların ailelerini bilgilendirdi, onlara Darüşşafaka’yı anlattı. Bu öğrencilerin bir kısmı sınavlara girdi ama başarılı olamadı, bir kısmıysa önce “tamam” deyip sonra sınava girmekten vazgeçti.

KADERİN CİLVESİ

Takvimler 2017 yılının eylül ayını gösterdiğinde Tuğba öğretmeni kaderin bir cilvesi bekliyordu. Tuğba öğretmen, asker eşi Hasan Basri Kayıran’ı kaybetti. Yıllarca başka çocukların geleceği için çaba sarf ederken bu defa 10 yaşındaki oğlu Ege Kayıran’ı Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın sınavına girmesi için teşvik etti. Eşinin beklenmeyen ani vefatıyla çekirdek ailesi dağılan Tuğba öğretmen, çocuğuna hasret yaşamayı da göze aldı.

‘SARILIP AĞLADIK’

Tuğba Kayıran, Ege’nin başarıyla sınavı kazandığını öğrenince anne-oğul birbirlerine sarılarak ağladıklarını söylüyor: “Aklıma bir gün kendi çocuğumun yetim kalacağı ve onun için mücadele edeceğim gelmezdi. Ondan ayrılmak çok zor oldu. Tek çocuğum, hayattaki tek nefesimdi. Ama onun geleceği benim duygularımdan daha önemliydi. Ben çocuğumu geleceği için onu adı gibi bir şefkat yuvasına emanet ettim. Ailelere de aynısını öneririm...”

BAĞIŞLARINIZLA UMUT OLUN

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Cemiyeti, eğitimin olmazsa olmaz olduğuna inanan hayırseverleri Kurban Bayramı’nda çocuklar için umut olmaya davet ediyor. Bağış yapmak isteyen gönüllüler ‘https://www.darussafaka.org/bagis/bayram-bagisi’ web sitesinden bağış yapabilir ya da Darüşşafaka Cemiyeti’nin tüm bankalardaki bağış hesaplarına havale ya da EFT olarak bağışını ulaştırabilir.