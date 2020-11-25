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Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Oğlu tüfekle intihar etmişti! Acıya dayanamadı

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Oğlu tüfekle intihar etmişti! Acıya dayanamadı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, evinin önünde park halindeki otomobilinde 18 Kasım'da intihar eden ve koronavirüs testi pozitif çıktığı öğrenilen Tezcan G.'nin (42), koronavirüs tedavisi gören babası Şaban G. (70), dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 18 Kasım’da Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak’ta meydana geldi. Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde anahtarcılık yapan evli ve 1 çocuk babası Tezcan G., evinin önünde park halinde bulunan 59 DM 318 plakalı otomobilinin arka koltuğunda başına dayadığı av tüfeğiyle intihar etti. Tezcan G.'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle evde tedavi gördüğü belirlendi.

BABASI KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Tezcan G.’nin ölümünün üzüntüsünü yaşayan ve koronavirüs tedavisi gören babası Şaban G. de, olaydan 1 hafta sonra, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şaban G.’nin cenazesi, Keşan Asri Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Oğlu tüfekle intihar etmişti Acıya dayanamadı

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