Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralı halde markete sığındı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Yaralama#Bıçak
Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralı halde markete sığındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 01:52

Antalya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen gencin evde bıçakla yaraladığı annesi can havliyle sokağa çıkarak bir markete sığındı. Markete gelerek annesini yine bıçaklamak isteyen genci izinli polis memuru etkisiz hale getirdi.

Haberin Devamı

Olay, Alanya ilçesi Hacet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T, annesi Ülkü T., ile yaşadıkları dairede tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T, eline aldığı bıçakla annesini yaraladı. Can havliyle evden kaçan Ülkü T, yaralı halde evlerinin yanındaki markete sığındı. Bu esnada İ.T de bıçakla annesini kovalayarak markete geldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Market içerisinde İ.T, annesine saldırmak istediği sırada alışveriş yapmak için o an içeride bulunan izinli polis memuru İ.T’ye müdahale ederek elindeki bıçağı aldı. Etkisiz hale getirilen İ.T, gözaltına alınırken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ülkü T.’yi hastaneye kaldırıldı. İki bıçak darbesi alarak ağır yaralı olduğu öğrenilen Ülkü T, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Yaralama#Bıçak

BAKMADAN GEÇME!

Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut
6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: 'Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım'

#Dört Gün Çalışma
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF