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Oğlu arkadaşını ısırdı baba öğretmeni darbetti

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#Adana#Öğretmen#Darp
Oğlu arkadaşını ısırdı baba öğretmeni darbetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 07:00

Adana'da okulda arkadaşını ısıran öğrencinin babası M.A.K., oğlunu uyaran G.S. (63) adlı kadın öğretmeni darbetti. Şikayet üzerine M.A.K. gözaltına alındı.

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Adana’nın Çukurova ilçesindeki Edebali İlkokulu’nda 25 Ekim günü, öğretmen G.S., sınıfında arkadaşını ısıran öğrenciyi, iddiaya göre ‘Kuduz musun, neden arkadaşını ısırıyorsun?’ diye uyardı. Uyarının ardından dersler bitince eve dönen öğrenci, durumu babası M.A.K.’ye anlattı. M.A.K., bir gün sonra okula gidip öğretmen G.S.’yi darbetti. Hafif yaralanan G.S., ilçedeki bir hastaneye giderek darp raporu aldı, ardından da polis merkezine giderek M.A.K.den şikâyetçi oldu. Kadın öğretmenin şikâyeti üzerine M.A.K. gözaltına alındı. M.A.K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Öğretmene şiddete tepki gösteren öğrenci velileri de sabah saatlerinde okula giderek müdür ile görüşüp bilgi aldı.

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#Adana#Öğretmen#Darp

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