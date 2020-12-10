ÖGG sınavı ertelendi mi? EGM'den açıklama..

Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı ile ilgili yeni bir karar alındı. EGM’den yapılan açıklamaya göre, ÖGG sınavı ileri bir tarihe ertelendi, sınavın yeni tarihi ise belirtilmedi.

EGM’nin resmi sayfasından yapılan açıklamada “13/12/2020 tarihinde Ülke genelinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi Sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. “ denildi.

Yazılı açıklamada "Başkanlığımızın 2020 yılı sınav takvimi doğrultusunda 13/12/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı 08/12/2020 tarihli bakan onayı ile daha sonra bildirilecek ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bu doğrultuda; ertelenen sınavlar nedeniyle kimliğini yenilemeyen özel güvenlik görevlilerinin kimlik geçerlilik süreleri yapılacak olan ilk sınava kadar geçerli sayılacaktır. " ifadelerine yer verildi.