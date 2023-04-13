Oğan’dan seçim güvenliği ziyareti

Haberin Devamı

Oğan ve Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürdü. Oğan çıkışta yaptığı açıklamada “Seçmen listelerinde oldukça fazla Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı seçmenler olduğunu tespit ettik. Bizim de zaten bu yönde çalışmalarımız ve endişelerimiz var. ” dedi. Sözlerini “Sayın Kılıçdaroğlu bir teklif yaptı” diye sürdüren Oğan “‘İlgili bir arkadaşı yönlendirirseniz biz seçim gecesi elimizdeki tüm verileri sizinle paylaşmaya hazırız...’ dedi. Bunun için de kendisine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.