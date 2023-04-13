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Oğan’dan seçim güvenliği ziyareti

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#Sinan Oğan#Kılıçdaroğlu#Ziyaret
Oğan’dan seçim güvenliği ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 07:00

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

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Oğan ve Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürdü. Oğan çıkışta yaptığı açıklamada “Seçmen listelerinde oldukça fazla Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı seçmenler olduğunu tespit ettik. Bizim de zaten bu yönde çalışmalarımız ve endişelerimiz var. ” dedi. Sözlerini “Sayın Kılıçdaroğlu bir teklif yaptı” diye sürdüren Oğan “‘İlgili bir arkadaşı yönlendirirseniz biz seçim gecesi elimizdeki tüm verileri sizinle paylaşmaya hazırız...’ dedi. Bunun için de kendisine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

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#Sinan Oğan#Kılıçdaroğlu#Ziyaret

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