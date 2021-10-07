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Off-road aracı nehri geçerken yan yattı! 4 kişi camdan çıkarıldı

#Erzurum#Karasu Nehri#Off-Road

Erzurum'da Karasu Nehri'nde çamura saplanan off- road aracı yan yattı. Suya gömülen araçtaki 4 kişi camdan çıkarılarak kurtarıldı.

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Erzurum'dan öğleden sonra Yakutiye ilçesi Tafa Mahallesi’ne arkadaşlarıyla pikniğe giden Mehmet Sait Bilen, 25 AAT 840 plakalı 4x4 off- road aracıyla dereyi geçmek istedi. Ancak araç derede çamura saplandı, ardından da yan yattı.

İçine su dolmaya başlayan aracın sürücüsü Mehmet Sait Bilen ile yanındaki 3 arkadaşı çevredekiler tarafından camdan çıkarıldı. Yarıya kadar suya gömülen araç, gelen bir başka off-road aracıyla halatlarla çekildi.

Off-road aracı nehri geçerken yan yattı 4 kişi camdan çıkarıldı
Sürücü Mehmet Sinan Bilen, "Arkadaşlarla pikniğe gidiyorduk. Karasu Nehri'nin karşısında güzel bir alan gördük, orada piknik yapalım dedik. Aracımız off-road aracı olduğu için karşıya geçeriz diye düşündük. Nitekim geçtik ama tam çıkmak üzereyken çamura saplandık. Kurtulmaya çalışırken suda mahsur kaldık. Sağ olsun kulüpten arkadaşlar bizi kurtardı. Şu an iyiyiz bir sıkıntımız yok" dedi.

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#Erzurum#Karasu Nehri#Off-Road