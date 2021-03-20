Ödüllü tarihçi Mehmet Genç uğurlandı... ‘Âlemin ölümü gibi...’

İktisat tarihi alanında Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından olan ve 1.5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören 87 yaşındaki Mehmet Genç, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Genç’in Fatih Camisi’ndeki cenazesine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, çok sayıda siyasetçi, yakınları ve öğrencileri katıldı. Genç’in cenazesi Fatih Camisi Haziresi’nde defnedildi. TBMM Başkanı Şentop, cenazedeki konuşmasında, Yahya Kemal Beyatlı’nın ‘Rubai’ şiirini okudu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI

Mehmet Genç’in vefat haberinin ardından sosyal medyada Hz. Peygamber’in “Alimin ölümü âlemin ölümü gibidir” hadisiyle başlayan çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı.

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