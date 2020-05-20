Ödül Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Ödülün Zıt Anlamlısı
Başarılı bir durum ile karşı karşıya kalındığı zaman buna karşılık verilen maddesel hediye olarak ödül öne çıkmaktadır. Ödül kelimesinin aynı zamanda bir zıt anlamlısı bulunur. Peki, ödül kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Ödülün zıt anlamlısı hakkında detaylar.
Ödül kelimesi aynı zamanda başarının simgesi olarak da öne çıkmaktadır. Yani elde edilmiş başarının tescil edilmesidir. Bu doğrultuda pek çok farklı konuda ele alınan başarı üzerinden maddi ve manevi ödüller verilir. Bu doğrultuda ödül kelimesi için zıt anlamlı olarak, ‘ceza’ sözcüğünü ele alabilir ve kullanabilirsiniz.
Ödül gündelik yaşamda çok sık kullanılan bir kelimedir. Gerçek anlamı ile beraber mecazi anlamı üzerinden de ele alınır. Aynı zamanda bu kelime için zıt anlamlı olarak, ‘ceza’ sözcüğü kullanılabilmektedir. Bireysel ya da toplum ve ülke olarak hoş karşılanmayacak bir durum söz konusu olduğunda bir bedel olarak da dile getirmek mümkün.
‘’Bu yılın ödülü çok daha yüksek.’’
‘’Aldığı bu cezayı hak etmişti.’’
Bu şekilde ödül kelimesi ile beraber aynı zamanda zıt anlamlısı olan ceza sözcüğünü kullanabilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle