Ödül Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Ödülün Zıt Anlamlısı

Ödül kelimesi aynı zamanda başarının simgesi olarak da öne çıkmaktadır. Yani elde edilmiş başarının tescil edilmesidir. Bu doğrultuda pek çok farklı konuda ele alınan başarı üzerinden maddi ve manevi ödüller verilir. Bu doğrultuda ödül kelimesi için zıt anlamlı olarak, ‘ceza’ sözcüğünü ele alabilir ve kullanabilirsiniz.

Ödül Zıt Anlamlısı

Ödül gündelik yaşamda çok sık kullanılan bir kelimedir. Gerçek anlamı ile beraber mecazi anlamı üzerinden de ele alınır. Aynı zamanda bu kelime için zıt anlamlı olarak, ‘ceza’ sözcüğü kullanılabilmektedir. Bireysel ya da toplum ve ülke olarak hoş karşılanmayacak bir durum söz konusu olduğunda bir bedel olarak da dile getirmek mümkün.

‘’Bu yılın ödülü çok daha yüksek.’’

‘’Aldığı bu cezayı hak etmişti.’’

Bu şekilde ödül kelimesi ile beraber aynı zamanda zıt anlamlısı olan ceza sözcüğünü kullanabilirsiniz.