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Odessa’nın Başkanı İstanbul’da

Güncelleme Tarihi:

#Gennadiy Trukhano#İmamoğlu#Ziyaret
Odessa’nın Başkanı İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 07:00

Ukrayna’nın Odessa kentinin Belediye Başkanı Gennadiy Trukhano, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki makamında ziyaret etti.

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Trukhano’yu İstanbul’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: “Hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum. 100 yıldır kurucu liderimiz Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ prensibi, bizim hem ülkedeki sürece hem bütün dünyaya bakışımızda her zaman rehberimiz olmuştur. 23 Nisan, bizim çocuk bayramımızdır ve buraya farklı ülkelerden çocuklar geldi. O gelen çocukların arasında bulunan Ukraynalı çocuklar ve Filistinli çocukların gözlerindeki korkuyu, endişeyi gördüm. Kendimi o çocuklara çok borçlu hissediyorum.” Odessa Belediye Başkanı Trukhano da İmamoğlu’na, “Sonsuza kadar minnettarım size. Sayın Atatürk’e atıfta bulundunuz. Aslında bu bir savaş değil, bu bir katliam. Çünkü, öbür taraftan gelen askerler, sadece ve sadece katliam yapmaktadır” dedi.

 

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#Gennadiy Trukhano#İmamoğlu#Ziyaret

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