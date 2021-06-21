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Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Ödemiş'i sağanak vurdu! Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi

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Ödemiş'i sağanak vurdu! Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle 1 otomobil ve 1 cip sel sularına kapılırken, ekili araziler ve hayvan damları suyla doldu.

Ödemiş'te dün saat 18.00 sıralarında başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar mahallelerinde su baskınları yaşandı. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, taş ve kaya parçaları ile çöp konteynerlerini sürükledi, yollardaki kilit parke taşları söktü.

Ödemişi sağanak vurdu Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi
Bıçakçı Mahallesi'nde, park halindeki bir cip sel sularına kapılıp, sürüklendi. Küçükavulcuk Mahallesi'nde ise sel suları arasında kalan otomobil ve sürücüsü, çevredekiler ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ödemişi sağanak vurdu Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi
DERE VE ÇAY TAŞTI

Şiddetli yağışta Gelenboz Deresi ve Birgi Çayı tepelerden gelen suyla dolup, taştı. Çevredeki bazı bahçeler ve hayvan damlarında su baskınları yaşanırken, ekili araziler su altında kaldı. Ödemiş Sanayi Sitesi'nde rögarların tıkanması nedeniyle yolda su birikintileri oluştu.

Ödemişi sağanak vurdu Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle su birikintilerini tahliye etti. Ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte sel sularının getirdiği, yollardaki taş ve kaya parçalarını temizleyip, zarar gören yerlerin onarımına başladı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de bölgeye gelerek, su baskınlarından zarar gören vatandaşlara geçmiş, olsun dileğinde bulunup, çalışmaları yerinde izledi.

Ödemişi sağanak vurdu Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi

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