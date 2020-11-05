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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

Ocakta unutulan yemekten çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi

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Ocakta unutulan yemekten çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi
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İZMİT'te, ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangında, Soyalp çifti dumandan etkilendi.

Ocakta unutulan yemekten çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi
Yangın, İzmit Alikayha Mahallesi'nde bulunan bir binanın zemin katında saat 16.00 sıralarında çıktı. Türkan Soyalp (71), yemeği ocağın üstüne koyduktan sonra, evin salonuna gitti. Ocakta unutulan yemek yandı. Dumanları fark eden Türkan Soyalp, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen Türkan Soyalp ve eşi Abdullah Soyalp ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

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