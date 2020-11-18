Ocakta unutulan yemek yandı, ev sahibi dumandan etkilendi

Yangın, ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Kadıoğlu Sokak üzerinde bulunan apartmanın 3’üncü katında çıktı. Evin penceresinden duman çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç ile balkondan eve girdi. Dumandan etkilenen Fahriye Karaoğlu’nu evden çıkaran ekipler, sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kadıoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının ve yoğun sumanın ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı tespit edildi.