MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOcak ayında Antalya'da 'deniz ve güneş' keyfi
GeriGündem Ocak ayında Antalya'da 'deniz ve güneş' keyfi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Semih ERSÖZLER- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Ocak ayında Antalya'da 'deniz ve güneş' keyfi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ocak ayında Antalya'da 'deniz ve güneş' keyfi
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da soğuğa rağmen güneşli havayı görenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Ocak ayında Antalyada deniz ve güneş keyfi
Geçen hafta yurdun büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da ise ocak ayı olmasına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte bugün hava sıcaklığı 12 dereceye kadar yükselirken, güneşi görenler Konyaaltı Sahili'nde akın etti. Kimi  kumda otururken, kimi dalgalarla fotoğraf çektirdi. Pek çok Antalyalı ise yürüyüş yapmayı ya da bisiklete binmeyi tercih etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren tekrar yükselişe geçecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle