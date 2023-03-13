Obezite tedavisinde botoks alarmı

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Zayıflama umuduyla İstanbul Tuzla’da özel bir hastanede ‘mide botoksu’ yaptıran onlarca kişi, botoksun yarattığı ve ölümcül tehlikesi olan zehirlenme (botulizm) nedeniyle, işlemden birkaç gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şikâyetler üzerine, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medyadan İstanbul ve İzmir'de iki hastane ile ilgili yasal sürecin başlatıldığını ve konunun inceleme altında olduğunu açıkladı. Bunun üzerine obezite ve enfeksiyon dernekleri de alarma geçti. Mağdurlar ise İstanbul ve İzmir’de toplam 250’ye yakın hastanın bu durumdan etkilendiğini, kayıtdışı, bozuk botoks ürünleri kullanıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Tuzla’daki özel hastanede 23 Şubat’ta mide botoksu işlemi yaptırdığını ve ondan sonra hayatının kâbusa döndüğünü anlatan bir çocuk annesi Nihan Terzioğlu (41), “Vurulan ürün kalitesiz olduğu için mideye yapılan botoks vücuda dağılmış. Yatay ve dikey kaslarımızın hepsi felç durumda şu anda. Şikâyetçi olduk” dedi.

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Nihan Terzioğlu

Mağdurlardan Nihan Terzioğlu (41) ile Almanya’dan gelen Suzan Akgül, kendileri gibi onlarca hastanın zehirlenme sonrası tedavi altına alındığını söyledi ve suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Mağdurlardan Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan 32 yaşındaki Suzan Akgül ise kilo verme hayalleriyle geldiği Türkiye’den sağlığı bozulmuş şekilde döndüğünü hatırlatarak, “Türkiye’ye gittim buradan mide botoksu olmak için. 25 Şubat’ta işleme girdim; ertesi gün geri döndüm bir sıkıntım yoktu. İşlemden 3 gün sonra görme kaybım başladı. Botoksu sıcak çay içerek bozmamızı söylediler. Akşamına diyeti de bozmamızı söylediler çünkü botoks midede kalmayıp bütün vücuda dağılmış. Nefes darlığım, yutkunma sorunum var, yemeği su içerek yutabiliyorum. Yoksa boğazımda kalıyor ve çok aşırı bir halsizlik yaşıyorum. Güçten düştüm. 32 yaşındayım ama kendimi 82 yaşındaymış gibi hissediyorum. Herkes suçu birbirine atıyor. Burada aile hekimine gittim, beni hastaneye sevk ettiler. Botulizm diye bir hastalık var, ona bağlı olabilir dediler ama bize tam olarak ne yapıldığını, hangi botoksun kullanıldığını, midenin neresine enjekte edildiğini bilmedikleri için; tedavi de uygulamakta zorlanıyorlar. Sağlıklı bir insandım, büyük hayallerle gittim Türkiye’ye zayıflamak istiyordum, daha sağlıklı olalım diye, ama şu anda tamamen sağlığımızdan olduk” dedi.

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Suzan Akgül

‘AÇGÖZLÜLÜK YAPIYORLAR’

Sağlık Bakanlığı’nın denetlediği ve soğuk zinciri kırılmadan uygun şekilde muhafaza edilen markalar ile uygun dozlarda yapılan mide botoksunun aslında güvenli bir işlem olduğunu anlatan Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın, “Botoks sonucunun kötü olmasına neden olan durumlardan biri, açgözlülük yapıp ‘Çok yapayım, hastalar çok çabuk kusarak zayıflasınlar’ diye yaklaşanlar. Devletin denetiminden geçmeyen botokslar oluyor ve en çok da bunlarda büyük problemler yaşanıyor. Botoksu soğuk zincirini kırmadan kullanmak zorundasınız. Zinciri bozarsanız ürün bozuluyor. En büyük tehlike de buradan kaynaklanıyor” diye konuştu.

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Prof. Dr. Mustafa Taşkın

‘SALGIN OLARAK GÖRÜLMELİ’

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise bu türden zehirlenmelerin aslında çok nadir görüldüğünü ama çok ölümcül olduğunu vurgulayarak, “Vaka sayılarına baktığımızda, Türkiye için geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz sayı, bir yılda gördüğümüz vaka sayısını kat kat aşmış durumda. Bunun aslında bir salgın olarak değerlendirilmesi gerekiyor, (tek bir) ortak kaynaktan mı, bunun da araştırılması gerekiyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz