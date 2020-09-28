Obacılar tatili uzattı

Antalya Aksu’daki Kumköy Sahili’ne, çevre köylerin yanı sıra Serik’in mahallelerinden gelenler, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede kurdukları çardak ve obalardaki tatillerine bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay geç başladı. 1 Haziran’da bölgeye kurulmaya başlanan 300’ün üzerinde oba ve çardakta yaklaşık 500 kişi, yaz mevsimi boyunca tatil yaptı. Denize sıfır, ormanla iç içe lüks otellerin yanı başındaki ücretsiz tatil, COVID-19 vakalarının artması ve hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla kasım ayı sonuna kadar devam edecek. Her yıl nisan ayında kurdukları obaları eylülde sökerek, evlerine dönen obacılar, bu yıl kasım sonuna kadar bölgede kalmayı planlıyor.



‘DOĞAYA TAŞINDIK’



Eşiyle birlikte 1 Haziran’dan bu yana obasında yaşayan Kiraz Çay, “Virüs nedeniyle doğaya taşındık. Burası çok güzel. Hastalık falan yok, temiz hava. Dışarı çıkma isteği bile duymuyoruz. Çardağımızda oturup, denize giriyoruz. Pandemiden uzak güzel bir yaşam sürüyorum. Bana güven veriyor. Çocuklarımız ve torunlarımız da geliyor” dedi.