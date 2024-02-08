O taksici nasıl serbest

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İddiaya göre Hasan Güneş yolda kız çocuğuna “Gözlerin çok güzel” ve “Çok olgun görünüyorsun” dedi. Yalnız olduğunu, konuşmaya ihtiyacı olduğunu, önceki gece 03.00’e kadar alkol aldığını anlattı. Taksiciye hiç cevap vermeyen İ.Ö. eve döndüğünde yaşadıklarını anne ve babasına anlattı. İ.Ö.’nün ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Hasan Güneş ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sosyal medyadan gösterilen tepkinin ardından yeniden gözaltına alınan taksici bu kez tutuklandı. 15 gün sonra görülen ilk duruşmada ise serbest bırakıldı.

SAVCI ‘SARKINTILIK’ DEDİ

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, takside geçtiği iddia edilen konuşmaların çocuğa karşı cinsel sarkıntılık suçunu oluşturduğunu belirterek Güneş’e 3 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme bunun üzerine Hasan Güneş’e son sözlerini sordu. “Bir diyeceğim yok” diye yanıt veren Hasan Güneş, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirim de yapmadı. Hasan Güneş’in daha önce başka bir suça karışmadığını ve sabıkasız olduğunu belirten mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi.

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" KAPIDA BEKLEDİĞİNİ GÖRDÜM"

- Bir önceki celse pedagog eşliğinde beyanı alınan 13 yaşındaki İ.Ö. takside yaşananları şöyle anlatmıştı: “Taksici bana yaşımı sordu. Ben de 12-13 yaşında olduğumu söyledim. Bana, ‘Yaşına göre olgunsun’ dedi. Yine eski ilişkilerinden bahsetti. 2 yıllık sevgilisinin çok yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını, hatta bu nedenle hastanede kaldığını söyledi. Normalde anti-depresan ilaçları kullandığını ancak o gün ilacını almadığını söyledi. Yalnız olduğunu ifade ederek, ‘Gözlerin çok güzelmiş’ dedi. Yine 12 yaşından beri sigara içtiğini söyleyerek benim sigara içip içmediğimi sordu. Ardından sigara yaktı. Gece saat 03.00’a kadar alkol aldığından bahsetti. Korktuğum için araçtan inmek istedim. Normalde eve gidip oradan arkadaşıma geçecektim ancak çok korktuğum için evin önünde indim. Eve girerken sanığın kapıda beklediğini gördüm.”