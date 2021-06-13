O siteye 95 bin liralık ırkçılık davası

Büyükçekmece 6’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede “Kamuya arz edilmiş bir taşınmazın kiralanmasını, sadece müvekkillerimizin görüntüleri sebebiyle engelleyen davalıların müvekkillerimize yaşattığı üzüntünün bir karşılığı asla bulunmamaktadır. Ancak açılan bu dava ile bu zarar bir nebze de olsun hafifletilmek istenmiştir.



Müvekkilleri sırf ten renginden dolayı aşağılayan, bunu küçük kızlarının gözleri önünde yapan ve tarifi mümkün olmayan acılar yaşamasına sebep olan davalılardan Calvın Essembion için 60 bin lira ve Nagehan Essembion için 35 bin lira olmak üzere toplam 95 bin lira manevi tazminat talep ediyoruz” denildi. KristalŞehir Site Yönetimi ise haklarındaki iddiaları redderek mahkemeye karşı dilekçe verdi. Dilekçede “Sitede yaklaşık 70 milletten ve her renkten yaşayan insan vardır” ifadesi yer aldı.

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