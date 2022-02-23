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'O Ses Türkiye' yarışmacısı Talha Burak Karayılan'a İstanbul'da silahlı saldırı! Sürünerek girdiği dükkanda yardım istedi

#İstanbul#O Ses Türkiye#Talha Burak Karayılan

İstanbul’da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, Okmeydanı’nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, sürünerek dükkana giren yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı. O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan’a kurşun yağdırdı.

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SÜRÜNEREK DÜKKANA GİRİP YARDIM BEKLEDİ

Kurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan Talha Burak Karayılan, sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi. Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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O Ses Türkiye yarışmacısı Talha Burak Karayılana İstanbulda silahlı saldırı Sürünerek girdiği dükkanda yardım istedi

POLİS KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİĞİ SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

O Ses Türkiye yarışmacısı Talha Burak Karayılana İstanbulda silahlı saldırı Sürünerek girdiği dükkanda yardım istedi

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#İstanbul#O Ses Türkiye#Talha Burak Karayılan

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