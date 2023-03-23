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O selam için özür dilediler

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#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Holokost#Musevi
O selam için özür dilediler
Eyüp Serbest
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

Futbol maçında bazı öğrencileri Nazi selamı yapan Üsküdar Amerikan Lisesi, Ulus Özel Musevi Lisesi’ne özür ziyareti yaptı.

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Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımıyla, Ulus Özel Musevi Lisesi takımı 14 Mart günü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği liselerarası futbol maçında karşı karşıya geldi. Maçta, Üsküdar Amerikan Lisesi gol attı. Liseli futbolculardan bazıları gol sevincini ‘Nazi selamı’ vererek kutladı. Olayın ardından Üsküdar Amerikan Lisesi yönetimi özür açıklaması yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı da soruşturma başlattı. Üsküdar Amerikan Lisesi’nin yönetimi, futbol takımının koçu, takımın kaptanı ve takımın bazı oyuncuları önceki gün Ulus Özel Musevi Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Musevi cemaatinin temsilcileri de yer aldı. Üsküdar Amerikan Lisesi yönetimi, bazı öğrencilere disiplin cezası verildiğini belirterek özür diledi.  

HOLOKOST ÖĞRETİLECEK

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- Ulus Özel Musevi Lisesi, ziyareti velilerine mesajla duyurdu. Mesajda, olaya karışan öğrencilere HOLOKOST eğitimi verileceği belirtilerek, “Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için sıfır tolerans gösterilmesi ve Holokost eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda fikir birliğine varıldı” denildi.

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#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Holokost#Musevi

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