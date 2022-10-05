O savaş gemisine 313 yıllık öfkenin adı verildi

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'Kazaklar’ veya ‘Kozaklar’ olarak bilinen halk, bugünkü Ukraynalıların atası sayılıyor. Tam anlamıyla örgütlü bir devlet yapıları olmayan Kazaklar, 1654’te Ruslarla bir anlaşma yaptı. Ruslar onları koruyacak, onlar da hep birlikte hareket edeceklerdi. Bu anlaşmaya rağmen Ruslarla ilişkileri hep inişli çıkışlı oldu. Kimi zaman savaştılar, kimi zaman barıştılar. 1709’da İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Ruslara saldırdığında Kazakların başında İvan Mazepa vardı. Mazepa tercihini Şarl’dan yana kullandı, Ruslarla savaştı.

OSMANLI’YA SIĞINDI

Zaten Rus Çarı Petro ile arası iyi değildi. Bir ziyafet sırasında meşhur ‘Deli Petro’ onun bıyığını çekmiş ve herkesin içinde bir de tokat atmıştı. Fakat talih Petro’dan yanaydı. Şarl ve Mazepa yenildiler ve Osmanlı’ya sığındılar. Mazepa üç ay sonra öldü. Ama Ruslar onu hiç affetmedi. Kilise aforoz etti, Sovyetler döneminde bile Ukrayna milliyetçilerine aşağılamak için ‘Mazepist’ denildi.

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UKRAYNA’NIN KAHRAMANI

Ancak Ukraynalılara göre anlaşmayı Çar Petro bozmuştu, Mazepa bir kahramandı. 1920’lerdeki bağımsızlık hareketinin de sembolü oldu. Bu nedenle de sığındığı Osmanlı topraklarında ölen Mazepa, yıllar sonra aynı topraklarda inşa edilen savaş gemisine de adını verdi.