O sapığa sınır dışı

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Yabancı uyruklu bir kişinin sokaktaki kadınları gizlice cep telefonuyla çekerek TikTok hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Yabancı uyruklu kişiye büyük tepki gösterilirken, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ŞubeMüdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada görüntüleri çeken kişinin Pakistanlı İmran A. olduğu belirlendi. Polis araçlarını da gizlice çekerek paylaştığı belirlenen İmran A., İstanbul Bayrampaşa’da gözaltına alındı. Cep telefonunda benzer çok sayıda görüntü bulunan İmran A., işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.