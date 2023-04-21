Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

O sapığa sınır dışı

Güncelleme Tarihi:

#Tiktok#Sapık#Cep Telefonu
O sapığa sınır dışı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:00

İstanbul’da cep telefonuyla gizlice çektiği kadınların görüntülerini sosyal medyada paylaştığı belirlenen yabancı uyruklu İmran A. sınır dışı edildi.

Haberin Devamı

Yabancı uyruklu bir kişinin sokaktaki kadınları gizlice cep telefonuyla çekerek TikTok hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Yabancı uyruklu kişiye büyük tepki gösterilirken, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ŞubeMüdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada görüntüleri çeken kişinin Pakistanlı İmran A. olduğu belirlendi. Polis araçlarını da gizlice çekerek paylaştığı belirlenen İmran A., İstanbul Bayrampaşa’da gözaltına alındı. Cep telefonunda benzer çok sayıda görüntü bulunan İmran A., işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tiktok#Sapık#Cep Telefonu

BAKMADAN GEÇME!

Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı Tüketirken nelere dikkat edilmeli

Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı? Tüketirken nelere dikkat edilmeli?

#Sağlık
Her şey üç buçuk dakika içinde oldu... Hareket etmeye çalıştım ama olmadı; o an anladım ki belimden yukarısı bir su aygırının boğazındaydı

Her şey üç buçuk dakika içinde oldu... 'Hareket etmeye çalıştım ama olmadı; o an anladım ki belimden yukarısı bir su aygırının boğazındaydı'

#Paul Templer
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum?

#Oyun Bağımlığı