O sapığa 9 yıl istendi

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Karşısından gelen Bahaddin Çelik (26) aniden üzerindeki kıyafetleri çıkartarak genç kadının üzerine saldırdı. I.Y.’nin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Çelik çevreden üzerine doğru gelen kişileri görünce hemen bir minibüse binerek kaçmak istedi ancak yakalandı.

PİŞKİN SAVUNMA

Bahaddin Çelik Emniyet’teki ifadesinde genç kıza tecavüz etmeye çalıştığını itiraf etti ve “Üzerindeki kıyafetleri çıkartmaya çalıştım. Sıcak olduğu için yanlış kararlar aldım, pişmanım” dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklanan Bahaddin Çelik’e ‘nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’ suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.