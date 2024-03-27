O sancılar masum değil

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İstanbul’da yaşayan ve uzun yıllardır bir markette çalışan Zehra Apaydın, yıllarca her regl döneminde karın ağrıları çekmiş. Ağrıların şiddetiyle bayılmasının ardından endometriozis teşhisi koyulan 38 yaşındaki Apaydın, Endometriozis Farkındalık Ayı’nda gerçekleştirilen toplantıda hikâyesini şöyle anlattı:

“Evlenmeden önce de sonra da regl ağrılarım vardı ama hep normalleştirdim. Sonra bir gün ağrıdan bayılınca hastaneye kaldırıldım. Acildeki doktorum kadın hastalıkları uzmanına gitmem gerektiğini çünkü karnımda kitle olduğunu söyledi. Üstelik 10 - 11 santim endometriozis kitlesi varmış ve ben bununla yaşamışım. Sosyal hayatım sıfırdı. Hiçbir davete gidemiyordum. Zira sık sık tuvalete çıkmam gerekiyordu. Sancı en az bir saat sürüyordu. Ağrıdan iki büklüm olduğumda beni anlayışla karşılıyorlardı. Sonra Taner Hoca’ya rastladım, Adanalıyım ben. Tek başıma İstanbul’a geldim. Hemen ameliyat kararı verdiler. Hastalık bağırsağa ve mesaneye yapışmış. 6 endometriozis odağı çıkardılar. Meğer çektiğim ağrılar, bu odakların mesaneye, bağırsağa baskı yapması nedeniyle oluyormuş. Bu odaklar nedeniyle organlarım adeta yer değiştirmiş.”

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11 YIL AĞRI ÇEKTİ

2 çocuk annesi Canay Serim Sarıcıoğlu da “Şiddetli ağrı ile yaşıyordum. Tam 11 yıl sürdü endometriozis tanısı almam. Çevremdekiler bu ağrıları psikolojikmiş gibi algılıyordu. Çok zayıf olmama rağmen ayva göbeği dedikleri karın şişliğim, göbeğim hep vardı. Bunun endometriozisten olduğunu öğrenmem çok uzun zaman aldı. Üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım. İşimi bıraktım. Yoga ve yüz yogası eğitmeni oldum. İkinci üniversiteye başladım. Ağrılı zamanlarda, bir gün bin yıl gibi gelirdi. Şimdi ağrılarımdan kurtuldum” diye konuştu.

TEŞHİS SÜRESİ 6 İLE 10 YIL

-Endometriozis dünyada her 8 kadından 1’inde görülüyor. Alt karın bölgesindeki tüm organları etkiliyor. Bazen ultrasonda da görünmediği için tam olarak teşhis edilemiyor. Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cengiz Andan hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi: “Sinsi ve kronik bir hastalık. Öldürmüyor ancak süründürüyor. Kadınlarda şiddetli âdet sancıları, cinsel ilişkinin ağrılı olması, tuvalete çıkarken ağrılara ve kısırlığa neden oluyor. Endometriozis yüzde 30 ila 40 arasında bir oranda kısırlığa neden oluyor. Zannedildiğinden daha yaygın bir hastalık. Ortalama teşhis koyulması için geçen süre 6 ile 10 yıl arasında bir süre. Endometriozis olan kadınlar her ayın 10 günü sosyalleşemez, çalışamaz, işini yapamaz. Erken yaşta teşhis edilirse önlem alırız. Şiddetli adet sancıları masum değil.”

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TÜRKİYE’DE 2 MİLYON KADINDA

- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Taner Usta: “Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kadını etkileyen bu hastalığın tedavisi, multidisipliner anlayışla yapılmalıdır. Yumurtalık rezervi düşük olan hastalarda, özellikle yumurtalıktaki çikolata kistini ameliyat etmek rezervi daha da düşüreceği için bu grubu daha dikkatli yönetmek gerekiyor. Ama hastanın ciddi ağrısı varsa, yumurta rezervi çok iyi durumda, tek taraflı bir çikolata kisti varsa, yaptığınız ameliyat hastanın gebe kalma şansını bırakın azaltmayı, tam aksine artırıyor.”