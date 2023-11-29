O reziller bir daha dışarı çıkamayacak... Eymen öldüğünde 5 yaşındaydı

Haberin Devamı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak’ın (28) oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı ile harekete geçti. Ekipler, 2019 yılının eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak’ı yakınlarının yanında buldu. 5 yaşındaki Eymen’e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Mine Durak’ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen’in elleri ve ayakları bağlı cenazesini buldu. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin (39) ve onun erkek kardeşi E.E.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

GÖRÜNTÜLER TELEFONDAN ÇIKTI

Serkan Elçetin’in telefonunda, Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücudu ile yüzünde darp izinin görüldüğü fotoğrafların bulunduğu belirtildi. İncelemede, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda Durak'ın, minik Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi.

İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Durak ve Elçetin’i birlikte ‘fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, ‘çocuğun nitelikli istismarı’ suçundan 20’şer yıl hapis cezası verildi, bu ceza suçun birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle 30’ar yıla yükseltildi. Suçun ‘cebir ve tehdit’ ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi nedeniyle de her 2 sanığın cezaları artırılıp, 67’şer yıl 6’şar aya çıkarıldı. Sanığa yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemeyeceği için, bu cezaları 30'ar yıl hapis cezasına çevrildi. Heyet, Elçetin ve Durak'ı, ‘eziyet’ suçundan da 8’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haberin Devamı

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi sanıklara verilen ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38’er yıl hapis cezasını onadı.