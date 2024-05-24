O polis müdürü anlattı... Gizli tanıkla ne konuştuk

Haberin Devamı

61 sanıklı Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın gizli tanığı, M7 kod adıyla bilinen Serdar Sertçelik’in firarı ve ardından ileri sürdüğü iddialarla ilgili başlatılan soruşturmada, aralarında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Yardımcısı Şevket Demircan’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi, şüpheli polisler hakkında hazırladığı 18 Mayıs tarihli 84 sayfalık raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.

‘BEN DE KAYDETTİM’

Demircan’ın ifadesinde gizli tanık Sertçelik ile yaptığı tüm görüşmeleri kaydettiğini belirterek bu kayıtların bulunduğu USB belleği müfettişe teslim ettiği bilgisi rapora yansıdı. Müffetiş de jandarmadan ses kayıtlarının montaj olup olmadığı hususunda rapor aldırdı. Gelen raporda, farklı sesler eklemek veya çıkarmak gibi herhangi bir manipülasyon yapılmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

Haberin Devamı

‘TESLİM OLACAKTI’

Demircan ifadesinde, Sertçelik ile gizli tanık soruşturması kapsamında adli kontrol kararıyla serbest Nurullah Özgür Kopuk’un ısrarı üzerine görüştüğünü anlattı ve özetle şunları söyledi: “Kopuk 6 Ekim 2023’te şikâyetçi sıfatıyla Organize Şube Müdürlüğü’ne geldi. Aynı gün gece 02.00’de beni arayarak Sertçelik’in ‘Emniyetle görüşmek istiyorum’ dediğini söyledi. Ben ‘Görüşmemiz uygun değil, şahıs ABK örgütünün dosyasından firaridir’ dedim. Ama Kopuk ısrar etti, ‘Teslim olacak’ dedi. Bunun üzerine Kopuk’un telefonu üzerinden Sertçelik’i de dahil ederek konferans bağlantısı yaptık. Sertçelik bildiklerini anlatacağını, gizli tanık olmak istediğini söyledi. Sabah soruşturma savcısına konuyu ilettim. Savcı da ‘Önce ne anlatacağı hususunda bilgi sahibi olalım’ dedi.”

BAŞKA ŞEYLER ANLAT

Demircan, soruşturma kapsamında tutuklanan komiser Ufuk Gültekin ve halen gözaltında olan komiser G.K.’nın da bulunduğu ortamda, Ufuk komiserin telefonundan Sertçelik ile FaceTime üzerinden yine görüştüğünü, görüşme neticesinde şahsın örgüt içerisinde gerçekleşen olaylardan bahsettiğini söyledi. Kendisinin de ilgili makamlarla gerekli görüşmeler yapacağını belirterek, görüşmeyi sonlandırdığını iddia etti.

Haberin Devamı

‘KONUŞMALARI KESİP YAYINLADI’

- Demircan, Sertçelik’le görüşmesinin belli kısımlarının daha önce de 17-25 Aralık sürecinde olduğu gibi kesilerek sosyal medyada yayınlandığını, yaptığı görüşmenin tamamıyla Sertçelik’in Türkiye’ye gelmesi için ikna etme çalışması olduğunu söyledi. Sertçelik’in katıldığı programda söylediği isimlerin hiçbir şekilde tarafından zikredilmediğini de savundu. Demircan, şahsı getirmek istediği için geçiştirmek amaçlı ‘Tamam gel, görüşürüz’ dediğini, amacının şahsın rahatlayıp, dosya kapsamında maddi gerçekleri ortaya çıkarmak amaçlı gelmesini sağlamak olduğunu iddia etti.

AMAÇ KAPLAN’I TAHLİYE ETTİRMEK

Sertçelik’in tamamen kendi öz iradesine dayanarak ifade verdiğini, kendilerine karşı yapmış olduğu bu ithamların ABK operasyonun sulandırılmasına yönelik olduğunu savunan Demircan, gizli tanığın soruşturmayı farklı yönlere çekip dosyanın kapatılmasını veya Kaplan’ın tahliye edilmesini sağlamayı amaçladığını savundu.

Haberin Devamı

M7 4 ARAÇLA FİRAR ETMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gizli tanık Sertçelik’in, 27-30 Kasım 2023 tarihleri arasında 3 farklı araç kullandığı ortaya çıktı. Son olarak 1 Kasım 2023’te başka bir araçla eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını da yapan şüpheli Ramazan Kubat ve Mustafa Çotuk ile birlikte Mamak’tan İstanbul’a geçtiği, ardından da firar ettiği tespit edildi.