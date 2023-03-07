O pankartlara ve olaylara 9 gözaltı

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TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’un 23’üncü haftasında Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile evinde karşılaştı. Karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer alamadı. Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılaştı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti.

PANKARTLAR TEPKİ ÇEKTİ

Bursaspor tribünlerinde 90’lı yıllarda faili meçhullerle anılan “Beyaz Toros” ve “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın pankartları da açıldı. Pankartlar büyük tepki topladı. Bursaspor’un 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında yine gerginlik oldu. Takımların soyunma odasına gittiği sırada sahaya atlayan bir kişi ile Amedspor’dan iki futbolcu arasında arbede yaşandı. Bazı futbolcular ile özel güvenlik görevlileri arasında itişmeler oldu. Maçtan önceki gece ise bir grup Bursaspor taraftarı, Amedspor’un konakladığı otelin önünde havai fişek patlatıp, sloganlar atmıştı.

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3 KAMU GÖREVLİSİ AÇIĞA

Olaylara yönelik savcılık tarafından başlatılan soruşturmada 3 özel güvenlik sorumlusunun da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Tribünden sorumlu müdür ve maç güvenlik amiri ile yardımcısı ise, görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin soruşturması da sürüyor.

Tribünde 90’lı yıllarda faili meçhullerle anılan ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın pankartları açıldı.

TEPKİ YAĞDI

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Sporda ve her alanda şiddet ve nefret en güçlü şekilde dışlanmalıdır. Bursa’da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan sporun ruhuna aykırı görseller kabul edilemez. Bu görseller hiçbir futbol kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır.”

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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.”

TFF: CEZA VERİLECEK

- TÜRKiYE Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamada,“Siyasi söylemlerin yeri, stadyumlar değil ancak ve ancak miting alanlarıdır” ifadesine yer vererek, “Provokatif eylem ve söylemlerin ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kastettiğini görüyor ve bu kötü niyetli eylemleri kınıyoruz. İlgili kurullarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaktır” dedi. AMED Sportif Faaliyetler Kulübü de yaşanan olaylar için UEFA ve FIFA’ya başvuracaklarını bildirdi.