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O magandalara 118 bin TL ceza

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#Konvoy#Ceza#Maganda
O magandalara 118 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 07:00

Fatih’te vakaya gittiği belirtilen bir ambulansa ısrarla yol vermeyen düğün konvoyundaki araçların sahiplerine toplam 118 bin 487 TL ceza kesildi.

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İstanbul Fatih’te vakaya gittiği belirtilen bir ambulansa ısrarla yol vermeyen düğün konvoyundaki araçların görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu. Polis ekipleri plaka bilgilerinden 5 aracı belirledi. Araç sürücüleri olan R.A.İ., M.H.N., A.A.H., H.K. ve Z.T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.E.İ., İ.E.İ., M.E. ve İ.E.İ. yakalandı.

Araçtakilere toplam 118 bin 487 TL ceza kesilirken, korsan taşımacılıkta kullanılan araçlar da 60 gün süre ile trafikten men edildi. 5 araç sürücüsü hakkında ‘trafiği tehlikeye düşürmek’ suçundan da adli işlem başlatıldı.

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#Konvoy#Ceza#Maganda

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