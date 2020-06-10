O magandalar yakalandı

İstanbul’da, geçen pazar gecesi, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bazı gruplar asker uğurlaması için Bağcılar, Üsküdar, Beykoz ve Sultangazi’nin de arasında bulunduğu bazı ilçelerde bir araya geldi. Gruplar araçlarla konvoy yaparken ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Konvoy halinde trafiği kapatan magandalar, yollarda halay çekerken, bir yandan da havaya ateş açtı. Havai fişekler kullanan magandalar tünelleri de kapattı. Bazıları da drift yaptı. Trafikte seyredenlerin hayatlarını hiçe sayan ve büyük tepki çeken magandaları yakalamak için polis ekipleri harekete geçti.

PLAKALARDAN TESPİT EDİLDİLER

Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, 05 DS 865 plakalı araç sürücüsü C.O., 34 MTE 17 plakalı araç sürücüsü M.K., 34 RG 861 plakalı araç sürücüsü E.Ç., 34 YK 7958 plakalı araç sürücüsü F.A. ile görüntülerde ateş açan T.D.’yi gözaltına aldı. C.O.’ya 6 bin 141 TL, M.K.’ya 7 bin 657 TL, E.Ç.’ye 8 bin 641 TL ve F.A’ya 637 TL para cezası verildi.

M.K. ve C.O. adlı kişilerin sürücü belgelerine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Sürücüler C.O., M.K. ve E.Ç., Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 ‘Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ maddesi kapsamında adli işlem için ilgili polis merkezlerine teslim edildi. Kurusıkı tabancayla havaya ateş açtığı belirlenen T.D. de olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile birlikte adli işlem için polis merkezine götürüldü.