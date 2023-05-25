O kocaya 20 yıl istendi

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Dilan Akcan kanlar içinde kalırken, eşi ise kaçtı. Hastanedeki tedavi sonrası polise giden Dilan Akcan, eşinden şikâyetçi oldu. 19 Ekim’de evinin odunluğunda saklanırken yakalanan Ahmet Akcan ifadesinde, eşine vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia etti. Adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dilan Akcan eşi tarafından önce darp edildi, sonra tabanca ile vuruldu.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ahmet Akcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Akcan için ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.