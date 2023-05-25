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O kocaya 20 yıl istendi

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#ADANA#Ahmet Akcan#Dilan Akcan
O kocaya 20 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:00

ADANA’da geçen yıl 30 Eylül’de, Ahmet Akcan (34), eşi Dilan Akcan’ın (31) telefonuna gelen yabancı numaralı aramayı görünce aldatıldığı şüphesiyle eşini darp etti, ardından tabanca ile vurdu.

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Dilan Akcan kanlar içinde kalırken, eşi ise kaçtı. Hastanedeki tedavi sonrası polise giden Dilan Akcan, eşinden şikâyetçi oldu. 19 Ekim’de evinin odunluğunda saklanırken yakalanan Ahmet Akcan ifadesinde, eşine vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia etti. Adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O kocaya 20 yıl istendi
Dilan Akcan eşi tarafından önce darp edildi, sonra tabanca ile vuruldu.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ahmet Akcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Akcan için ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  

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#ADANA#Ahmet Akcan#Dilan Akcan

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