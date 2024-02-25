O kemikler katilin çıktı

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İzmir Konak’ta Deniz Özarslan (36), 28 Temmuz 2022’de boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan’ı (31) işyerinde belinden çıkarttığı tabancasıyla vurarak ağır yaraladı. Deniz Özarslan suç aleti ile birlikte kaçtı. Hastaneye kaldırılan ancak beyin ölümü gerçekleşen Ezgi Özarslan, 11 Ağustos 2022’de hayatını kaybetti. Kadın dernekleri, 17 şehirde duvarlara ve direklere ‘Ezgi’nin katili aranıyor’ yazılı afişler yapıştırdı.

İSKELETLE DNA EŞLEŞTİ

Katil zanlısı Deniz Özarslan’ın bulunması için özel ekip kuruldu ancak tüm aramalara rağmen bulunamadı. Çalışmalar sürerken, 545 gün sonra Konak’ta tarihi Asansör yakınındaki boş arazide hurda toplayan bir kişi tarafından 23 Ocak’ta insan iskeleti bulundu. Geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kayıp olan kişilerin yakınlarından DNA testi talep edildi. Yapılan incelemede insan kemikleri, Ezgi Özarslan’ın katil zanlısı Deniz Özarslan’ın ailesinden alınan DNA ile eşleşti. Deniz Özarslan’ın kemiklerinin alınması için ise ailesine bilgi verildiği öğrenildi.