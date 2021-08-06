O helikoptere biz de bindik... 25 turda 70 ton su döktük

Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere çok sayıda bölgede çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Orman ve itfaiye ekipleri karadan gönüllüler ile birlikte alevlerle savaşırken havadan da helikopter ve uçaklar çalışıyor. Türkiye’nin yangınla havadan mücadelesine İspanya, Azerbaycan, Rusya ve İran gibi ülkeler de destek oluyor. Dalaman Havalimanı’ndaki kontrol merkezinden havalanan helikopter ve uçaklar hem Muğla’da hem de Antalya’daki yangınlara su atıyor.

BETON MİKSERİNDEN TAKVİYE

Biz de önceki gün İran’dan gelen helikopter ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan verilen koordinatlar doğrultusunda Antalya’nın Kemer ilçesindeki dağlık alanlarda çıkan yangının söndürme uçuşuna katıldık. Saat 17.10 civarında Dalaman’dan havalanan helikopter yaklaşık 20 dakika sonra Kemer sırtlarına ulaştı. İlk olarak yakınlarda bulunan orman içindeki yangın havuzundan su almak için yaklaştığımızda aşağıda köylüler tarafından beton mikserleri, traktörler ve su tankerleri ile havuza su takviyesi yapılıyordu. Biz geldiğimizde helikopterin rahat hareket etmesi için hepsi oradan çıktı. Helikopter ilk denemede çok zorlandı. Zira suyun dolması için sepetin havuza dalması gerekiyordu ancak havuzun kenar kısımları biraz sığ kalıyordu. Ancak pilot bir iki manevra yaparak suyu doldurmayı başardı.

KONSANTRASYON ŞART

İlk su alımının ardından hızla dumanların çıktığı yamaçlara doğru yükselmeye başladık. Bu sırada su sepetini kontrol eden personel, helikopterin içine yüzüstü yatarak hem alevleri hem de sepeti kontrol ederek, pilotu yönlendiriyordu. Bu sırada herkesin aradan çekilmesi ve uçuş ekibinin hedefe tam konsantre olması şart. Zaten bu konuda uçuş başlamadan uyarılar yapılıyor. Pilot ve ekip arasında anlaştıktan sonra iyi bir manevra sırasında sepeti kontrol eden personel düğmeye basarak yaklaşık 3 ton suyu alevlerin üzerine bırakıyor.

TAM İSABET SEVİNCİ

İranlı ekip, uçuş sırasında yangın havuzu ile yanan tepeler arasında tam 25 tur attı. Yaklaşık 2.5 saat süren uçuş sonrası Pilot Hadi GH bu 25 tur sırasında alevlerin üstüne 70 ton su bırakıldığını söyledi. Her tur sırasında ise ayrı bir sevinç vardı. Yaklaşık 150 metreden bırakılan suyun tamamı alevlerin üzerine denk geldiğinde tüm ekip birbirine bakıp, ‘tam isabet’ diye işaret veriyor ve yüzlerinde büyük bir gülümseme oluşuyordu. En büyük sevinci ise, suyu alevlerin üzerine bırakan teknik personel yaşıyordu. Eğer biraz su boşa giderse hemen yüzü düşüyordu.

SANİYELİK İNCE HESAP

Günlerdir ormanların içinde çalışan itfaiye ve orman ekiplerini yakından takip etmiştik. Aşağıdan bakınca helikopterlerin alevlerin üzerine su bırakması oldukça kolay görünüyordu. Ancak bu iş ciddi bir tecrübe ve hızlı hesap yeteneği gerektiriyor. Düğmeye bir saniye geç basılırsa 3 ton su kayalık kısma düşebilir ve yangının ilerlemesi hızlanabilir. Pilotlar bu sorumlulukla son ana kadar bekleyip ince bir hesapla suyu bırakıyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara