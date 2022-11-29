O hastane 7 gün sonra yeniden açıldı

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BEYİN kanaması nedeniyle tedavi gören Metin Akça’ya (62), Medical Park Tokat Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 1’i erkek 2 hemşirenin kötü muamelede bulunması sonrası açılan soruşturma kapsamında hemşirelerin görevine son verilmiş hastanenin de faaliyetleri durdurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Medical Park Tokat Hastanesi 7 gün sonra dün yeniden faaliyete başladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Uygunsuz davranış sergileyen sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda göreve dönebilmesi için 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma ve yoğun bakım dışında açık serviste çalışabilme şartı getirildi. Diğerinin ise 6 aylık mesleki eğitimden sonra yoğun bakım dışında görevlendirilmesine karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı soruşturmayı yürütürken, başta yoğun bakım hizmetleri olmak üzere, söz konusu hastanedeki tüm süreçleri inceleyip denetlemiştir. İncelemeler sonucunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Hastanenin 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edilmiştir” denildi.

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