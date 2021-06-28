O gözaltıya soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yasak kararına uymayarak yürüyüş yapmakta ısrar eden LGBT’li gruplar görevlilerimizce defaatle uyarılmışlardır. Ancak; yapılan tüm uyarılara rağmen görevlilere mukavemette bulunarak karşılık veren gruplar arasından 46 şahıs yakalanmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Yasadışı gösterinin engellenmesi esnasında mukavemet gösteren grupla birlikte yakalananlar arasında maalesef basın mensubu Bülent Kılıç’ın da bulunduğu tespit edilmiştir. Adı geçen basın mensubu; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlem yapıldığı sırada, kendisinin basın mensubu olarak görevli olduğu ve ilgili personellerden şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.

‘TÜM POLİSLER ONU TANIR’

Bülent Kılıç’ın avukatı Zelal Pelin Doğan, şöyle konuştu: “Bülent Bey her eylemde fotoğraf çeken 20 yıllık bir gazeteci. Tüm polisler tanıyor. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde emniyet müdürü karşılıyor onu ve makamında ağırlıyor. Yaşananlardan dolayı özür diliyor. Kullanılamaz hale gelen kamerasının da Sirkeci Hayyam Pasajı’nda filtresini değiştiriyorlar, ‘Tamir ettirdik’ deyip ona teslim ediyorlar ama kamera kullanılamıyormuş. Biz polis merkezine öldürmeye teşebbüs, işkence, eziyet, kötü muamele, hürriyetten yoksun bırakma, yaralama, mala zarar verme, görevi kötüye kullanma suçlarından şikayetçi olduk. Darp raporu alındı. Tüm idari ve hukuki yolları kullanacağız.”

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