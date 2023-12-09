O gemi parçalanarak karaya çıkarılacak

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Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü kaptan Berke Çamurtaş, başmühendis Veli Özel, 2'nci makinist Göksel Özel, usta gemici Satılmış Uslu, gemici Mustafa Nacar ve yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar, dün 20’nci gününde de sürdü.

‘TCG Akın’ gemisi önceki gün bölgedeki görevini tamamlayarak ayrıldı.

Geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve balçık dolu ulaşılamayan yerlerinde de arama çalışmalarına devam edilmesi kararlaştırıldı. Zonguldak sahil hattı boyunca AFAD, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin arama ve tarama çalışmaları da devam etti.

‘Kafkametler’ adlı gemi, içinde bulunan 12 mürettebatıyla birlikte fırtına nedeniyle batmıştı.