O cezaya savcılıktan itiraz

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Mahkeme heyeti, Murat Bacak ile Sefa Çakmak’a 1’er yıl hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra bu cezayı ‘nitelikli hal’den 1 yıl 6 aya çıkarttı. Sanıkların pişmanlık duyması nedeniyle cezayı 1 yıl 3’er aya indiren heyet, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.

‘HÜKÜM AÇIKLANSIN’

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezayı az bulup itirazda bulundu. Savcılığın itirazında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca her iki sanık hakkında alt sınırdan daha fazla ceza verilmesi gerektiği ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği gerekçeleri ile karar aleyhine itiraz yoluna başvurulmuştur” denildi.