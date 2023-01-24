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O cezaya savcılıktan itiraz

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#Konya#Hayvan Rehabilitasyon Merkezi#Dava
O cezaya savcılıktan itiraz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık teknisyeni Murat Bacak’ın (27) köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak’ın (28) da hayvanı sürükleyerek götürmesi nedeniyle görülen davanın 2’nci duruşması 20 Ocak’ta görüldü.

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Mahkeme heyeti, Murat Bacak ile Sefa Çakmak’a 1’er yıl hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra bu cezayı ‘nitelikli hal’den 1 yıl 6 aya çıkarttı. Sanıkların pişmanlık duyması nedeniyle cezayı 1 yıl 3’er aya indiren heyet, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.  

‘HÜKÜM AÇIKLANSIN’

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezayı az bulup itirazda bulundu. Savcılığın itirazında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca her iki sanık hakkında alt sınırdan daha fazla ceza verilmesi gerektiği ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği gerekçeleri ile karar aleyhine itiraz yoluna başvurulmuştur” denildi.

 

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#Konya#Hayvan Rehabilitasyon Merkezi#Dava

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