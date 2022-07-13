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O caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

#Gülsüm Kuyar#Mehmet Kuyar#Kadın Cinayeti
O caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koruma altında olan boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar’ı öldüren Mehmet Kuyar hakkında, indirim talep etmeden ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açtı.

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Ankara Sincan’da 21 Şubat tarihinde, Mehmet Kuyar (33), koruma altında olan boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar’ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda Japon Pazarı’ndan 20 TL’ye aldığı meyve bıçağıyla katletmişti. Cinayetin ardından Mehmet Kuyar, 9 yerinden bıçakladığı Gülsüm’ün cep telefonunu ve kredi kartını çalmıştı. Markete gidip öldürdüğü eşinin kredi kartı ile 9.95 TL’ye deodorant satın almıştı. Bir hafta boyunca kaçan Mehmet Kuyar, Ankara’da yakalanıp tutuklanmıştı.

SAVCILIK İNDİRİM İSTEMEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık koca Mehmet Kuyar hakkında, indirim talep etmeden ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açtı. İddianamede, Kuyar’ın, ‘kişinin ölmesinden yararlanarak bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ ve ‘banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.
Davanın avukatı Onur Tatar Hürriyet’e, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ölüm adeta ‘Geliyorum’ dedi. Devlet bir kez daha yaşam hakkını koruyamadı. Vahşi cinayetin sorumlusu elbette olayın faili sabıkalı eşiydi. Ancak devletin sorumluluğu da gözardı edilmemelidir.”

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#Gülsüm Kuyar#Mehmet Kuyar#Kadın Cinayeti

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