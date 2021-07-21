O cani tutuklandı
KAYSERİ’de yaşayan rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu (26), 20 Mayıs sabahı, Talas ilçesindeki evinden çıkışta, kendisini bekleyen Tolga Temur (29) ile karşılaştı.
Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu’na teklifini yineledi. Sarıoğlu olumsuz yanıt verince Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Arife Nur Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Temur bu kez de tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 AY TEDAVİ GÖRDÜ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tolga Temur ise 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Temur’un emniyetteki ifadesinde olumsuz yanıt alınca olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Temur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.