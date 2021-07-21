O cani tutuklandı

Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu’na teklifini yineledi. Sarıoğlu olumsuz yanıt verince Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Arife Nur Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Temur bu kez de tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 AY TEDAVİ GÖRDÜ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tolga Temur ise 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Temur’un emniyetteki ifadesinde olumsuz yanıt alınca olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Temur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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