Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

O bakımevinde sağlık taraması

Güncelleme Tarihi:

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Konya#Hayvan Bakımevi
O bakımevinde sağlık taraması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir köpeğin kürekle vurularak öldürüldüğü Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, bakanlığa bağlı veteriner hekimlerin sağlık taraması yapacağını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, yargıya intikal ettirilen sürecin titizlikle takip edileceği vurgulanarak şöyle denildi: “Söz konusu bakımevinde, bakanlık denetim ekiplerince detaylı inceleme başlatılmıştır. Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimlerde bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır. Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak incelemelerin ardından kamuoyu bilgilendirilecektir.”

 

Haberin Devamı

2 GÖREVLİ TUTUKLANMIŞTI

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, bir köpeğin kürekle vurularak öldürüldüğü görüntüler üzerine gözaltına alınan görevliler Murat Bacak ve Sefa Çakmak tutuklanmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Konya#Hayvan Bakımevi

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası