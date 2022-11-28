O bakımevinde sağlık taraması

Haberin Devamı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, yargıya intikal ettirilen sürecin titizlikle takip edileceği vurgulanarak şöyle denildi: “Söz konusu bakımevinde, bakanlık denetim ekiplerince detaylı inceleme başlatılmıştır. Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimlerde bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır. Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak incelemelerin ardından kamuoyu bilgilendirilecektir.”

Haberin Devamı

2 GÖREVLİ TUTUKLANMIŞTI

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, bir köpeğin kürekle vurularak öldürüldüğü görüntüler üzerine gözaltına alınan görevliler Murat Bacak ve Sefa Çakmak tutuklanmıştı.