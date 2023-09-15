O artık en genç kadın pilot... Hürriyet’in haberinden ilham aldı

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Bursa’da yaşayan Nisa Naz, çocukluğundan beri işinsanı babası Hikmet Uzunoğlu’nun içinde ukde kalan pilotluk hayalini dinliyordu. Babasından gerçekleştiremediği bu hayal havacılık merakının ilk kıvılcımı oldu. Sonra bir gün Hürriyet gazetesinde yayımlanan ‘en genç pilot’ haberini gördü ve o genç pilot Toprak Mert Yürekli’nin eğitim aldığı sivil havacılık okulunun yolunu tuttu. 17 yaşındayken başladığı eğitimleri 18’inde tamamlayarak ultra hafif uçak pilotu olan Nisa Naz’nın havacılıkla ilgili hayalleri üniversite tercihinde de etkili oldu. Liseden bu yıl mezun olan Nisa Naz, ilerde havacılık okulu açmak istediği için Bursa Uludağ Üniversitesi’nde işletme öğrenimi görecek. Nisa Naz, aldığı eğitimi ve hayallerini şöyle anlattı:

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Nisa Naz’ın kararında Hürriyet’te 9 Ağustos 2022’de çıkan ‘en genç pilot Toprak Mert Yürekli’nin haberi etkili oldu.

‘HABERİ GÖRÜNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ’

“Babamın çocukluk hayali pilot olmakmış. Bunu evde benim küçük yaşlarımdan beri sık sık konuşurduk. Bu konuşmalar sonucunda ben de pilot olmaya karar verdim. Yine küçükken bir tatil dönüşünde, uçağın pilotunun kadın olduğunu görmüştüm. Onu fark ettiğimde hevesim daha çok arttı. Geçen seneye kadar internette ‘Türk Hava Yolları (THY) pilotu nasıl olunur’ yazarak çokça araştırma yaptım. 2022’nin ağustos ayında Hürriyet’te yayımlanan ‘en genç erkek pilot’ Toprak Mert Yürekli’nin haberini gördüm. Sonra kendime; ‘Neden ben de bir yerden başlamıyorum’ dedim. Ailem bu fikre destek oldu. THY hayalimi ikinci plana atıp geçen sene Uludağ Havacılık Okulu’na kaydoldum ve ekim ayında derslere başladım.

‘DENİZİN ÜSTÜNDEKİ O AN BÜYÜLENDİM’

İlk kez kokpitte olduğum anı unutamıyorum. Çok korkmuştum. Sadece bir oturak üstünde havalanmışım gibiydi. Denizin üzerinde uçtuğum o an, büyülenmiş gibi hissettim. Eğitmen eşliğinde kontrolü ilk ele aldığımda ise içimdeki korku kısa süre içinde tutkuya dönüştü. Solo uçuşlarımda ailem biraz gergindi. Eğitim sürecinde inişlerde biraz zorlanıyordum ama tüm görevleri başarıyla tamamladım.”

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Nisa Naz Uzunoğlu, kokpitteyken, şoför mahaline göre daha rahat olduğunu söylüyor.

HAYALİ BABASIYLA BİRLİKTE UÇMAK

- Pilotluk lisansı için 25 saat pratik, 45 saat de teorik ders aldığını ve sınavları geçerek hedefine ulaştığını söyleyen Nisa Naz Uzunoğlu, “Ultra hafif pilot lisansıyla 600 kilonun altındaki tek motorlu tüm uçakları kullanabiliyorum. Hedefim önce eğitmen olup tecrübe kazanmak sonra uçuş okulu açmak. Üniversite tercihimde de okul açma hayalimin rolü büyük. Havacılıkla ilişkilendirebileceğim bölümlere bakınca okul açma isteğimi de göz önünde bulundurarak Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tercih ettim.

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(soldan sağa) Tülay Uzunoğlu - Nisa Naz Uzunoğlu - Hikmet Uzunoğlu

‘KOKPİTTE ÇOK RAHATIM’

Kokpitte kendimi çok özgür hissediyorum. Araba kullanmayı henüz bilmiyorum. Geçtiğimiz gün ehliyet kursuna yazıldım. Kokpitteyken, şoför mahaline göre daha rahatım. Trafikte çok fazla otomobilin olması, direksiyon başındayken daha çok panik olmama neden olabilir ama onu da başaracağımı düşünüyorum” diye konuştu.

Gökyüzündeki kadın sayısının artmasını çok önemsediğini belirten Nisa Naz, “Toprak Mert’in haberini görüp bu konuda kendim için bir adım attıysam ben de birilerine ilham olmak istiyorum. Bir diğer isteğim de çocukluk hayali pilotluk olan babamla birlikte gökyüzünde olmak ve onu kendi uçağımda uçurmak“ ifadelerini kullandı.