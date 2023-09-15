O arabada ne oldu... Akıllardaki soru: Esma öldü mü öldürüldü mü

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Tekirdağ’da Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu (46), eşi Ahmet Gürkan Erkutlu (39) ile 2 Eylül akşamı, bir restorana yemeğe gitti. Alkol alan Ahmet Gürkan Erkutlu’nun yemek dönüşü kullandığı 09 ANF 396 plakalı otomobil, 8 metre yükseklikten denize uçtu. Denizde ters dönen otomobilden Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkânları ile kurtulurken eşi Esma araçta hayatını kaybetti. 1.49 promil alkollü çıkan Ahmet Gürkan Erkutlu, tutuklandı.

‘SEN BENSİZ YALNIZ ÖLECEKSİN’

Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun annesi Saadet Dellal, ifadesinde, Ahmet Gürkan Erkutlu’nun kızına psikolojik baskı uyguladığını öne sürerek “Kızıma sürekli kötü davranıyordu. Kızıma fiziki şiddet uygulamasa da psikolojik baskı uyguluyordu. Kızımı, ‘Sen yalnız öleceksin’ diyerek tehdit ediyordu. Sonunda kızımın ölümüne sebep oldu” dedi.

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Erkutlu çiftinin yemek yediği restoranın sahibi Ramazan Acar ise “Akşam saat 20.00 gibi mekâna geldiler, 70’lik rakı ile beraber meze söylediler. Yüksek sesle sürekli tartışıyorlardı. Diğer masadaki müşteriler rahatsız olmasın diye masalarına giderek uyardım. Adam, ‘Sen bensiz yalnız öleceksin’ diye bağırıyordu, ardından arabalarına binerek süratli bir şekilde gittiler” diye konuştu.

‘KURTARMAK İÇİN ÇABA GÖSTERMEDİ’

Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun Almanya’da yaşayan ağabeyi Onur Oğuz Dellal, sosyal medya hesabından kardeşinin mezarının fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda Ahmet Gürkan Erkutlu’nun, kardeşini öldürdüğünü öne sürdü. Ağabey Dellal, paylaşımında, “Kaza günü, ablam alkolsüz bir mekânda kocasıyla boşanma konusunu konuşmak istedi, hem benim hem de arkadaşlarının tavsiyesiyle. Ancak kocası ısrarla onu alkollü bir mekâna götürdü. Kocası masadan sarhoş ve sinirli bir şekilde kalktı. Kocası kazadan yara almadan kurtuldu ancak ablamı kurtarmak yerine ters dönmüş arabanın üstüne oturup yardım bekledi. Ablamın hayatını kurtarmak için hiçbir çaba göstermedi. Aracın düştüğü yer sığ bir yerdi. Deniz yüksekliği diz boyunu geçmiyordu. Bu namert kişi şu anda hapishanede ve onunla mücadelemiz kanun ve nizam çerçevesinde devam edecek. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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AYAĞINDAN YAKALADIM DIŞARIYA ÇEKEMEDİM

- Şarköy’de esnaflık yapan Ahmet Gürkan Erkutlu, ifadesinde olay gecesi tanışma yıl dönümü olduğu için yemeğe gittiklerini söyledi. Birlikte alkol aldıklarını belirten Erkutlu, “60-70 kilometre hızla gitmekteydim. Karşıma tilki veya köpek benzeri bir hayvan çıktı. Ona çarpmamak için direksiyonu kırdım ancak frene basmadım. Denize doğru uçtum. Emniyet kemerim takılı değildi. Esma Deniz’in emniyet kemerinin takılı olup olmadığını bilmiyorum. Camdan dışarı çıktım. Çıktığımda suyun sığ olduğunu gördüm. O sırada Esma’dan tepki yoktu, etraf da karanlıktı. İçeriye doğru elimle yokladım ancak Esma’ya o karanlıkta denk gelemedim. Bir ara ayağından yakaladım ancak dışarıya çekemedim. Esma Deniz’in annesi Saadet’in ifadeleri doğru değildir” dedi.