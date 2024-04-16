O adliye kâtibinden pişkin savunma

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Süleyman D. ve 14 sanık hakkında hazırlanan iddianamede detaylar ortaya çıktı. İddianameye göre, Süleyman D. aralarında eski eşi, annesi ve babasının da bulunduğu örgüt kurdu. Tefecilik yapan bir başka çeteyle de ortak hareket ediyordu. Süleyman D., parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kâr payı vaadinde bulunuyordu. Gayrimenkulünü devraldığı kişilere birkaç ay göstermelik ödemeler yapıyor ancak devam eden süreçte hileli yöntemlerle gayrimenkulleri tefeci örgütle bağlantılı farklı şahıslar adına art arda tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçiriyordu. Sonrasında ise evi devir alan her örgüt yöneticisi, gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunuyordu.

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Süleyman D., memur olmasına rağmen yaşadığı lüks hayatını sorgulayanlara, adliyede çalıştığı için çevresinin geniş olduğunu, bu sayede bazı işler yaptığını, Instagram hesabından video paylaşarak reklam geliri elde ettiğini, memleketi olan Tokat’tan ise yaprak, salça getirip sattığını söylüyordu.

‘SAMİMİYET GÖSTERDİM’

Kurduğu düzenin nasıl bozulduğunu anlatan Süleyman D., “Cihan Könülşök isimli şahsa 200 bin Euro borcum, kur bazında yaklaşık ikiye katlandı. Bu noktadan sonra ödemelerim imkânsız hale geldi. Ben insanlardan para alırken sadece iyi niyet ve samimiyet gösterdim. Ben para aldığım insanlara aylık yüzde 10 kâr payı verebileceğimi taahhüt ettim. Ancak bir müddet sonra kontrolümden çıktı. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

İddianamede Süleyman D.’nin 4 ayrı suçtan toplamda 40 yıldan 144 yıla kadar cezalandırılması istendi. Diğer 14 sanığın da değişen suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.