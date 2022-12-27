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Nusret şimdi de sarayıyla gündemde

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#Nusret Gökçe#Saray#Maçka
Nusret şimdi de sarayıyla gündemde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:00

Restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin Şişli’de bulunan Maçka Palas’taki dairesi İngiliz The Sun gazetesine haber oldu. Nusret Gökçe, 2019’da Maçka Palas’ı 36 milyon sterline satın alarak, aynı yıl binanın çatı katındaki kendi lüks dairesine taşınmıştı.

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İngiliz The Sun gazetesi, restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin İstanbul’daki sarayı Maçka Palas’ı haberleştirdi. Katar Dünya Kupası finalinde kupayla verdiği pozlarla tartışılan Gökçe, İstanbul Şişli’de Maçka Palas’ta bir daireye sahip. Gazetenin haberine göre 2019’da oteli 36 milyon sterline (812 milyon TL) satın alan Gökçe, aynı yıl binanın çatı katındaki kendi özel dairesine taşındı. Nusret’in dairesinin geçmişte şair Abdülhak Hâmid Tarhan’a ait olduğu kaydedilen haberde, “Siz de bu lüksü yaşayabilirsiniz” denilerek Maçka Palas’ta bir gecelik konaklama bedelinin 350 sterlinden (8 bin TL) başladığı anlatılıyor. Otelin çatısında yüzme havuzu, spor salonu ve spa bulunduğu da verilen bilgiler arasında.

Nusret şimdi de sarayıyla gündemde

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10 YAŞINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Habere göre oteli satın aldıktan sonra Gökçe, mutfağı kendi özel beğenilerine göre yeniden tasarlamış. Nusret Gökçe’nin ABD’de de evleri bulunuyor. Yoksulluk yüzünden 10 yaşındayken okulu bırakıp çalışmaya başlamak zorunda kalan Gökçe ayrıca, üç Rolls-Royce ve bir Lamborghini’yi de içeren geniş bir otomobil koleksiyonuna sahip.

Nusret şimdi de sarayıyla gündemde

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#Nusret Gökçe#Saray#Maçka

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