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Nusaybin'de 7 mahalle kırsalı için 15 gün 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

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#Mardin#Nusaybin #Özel Güvenlik Bölgesi
Nusaybinde 7 mahalle kırsalı için 15 gün geçici özel güvenlik bölgesi kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 15:06

Mardin Valiliği, 15 gün süreyle Nusaybin ilçesine Nusaybin ilçesine bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Taşköy, Yol, Şekrin mahallelerinin kırsal bölgelerinin 15 gün süre ile 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

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Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesine bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Taşköy, Yol, Şekrin mahallelerinin kırsal bölgelerini 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Taşköy, Yol, Şekrin mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde; Mardin Valiliğince 06 Ekim 2023 (Dahil)-20 Ekim 2023 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

 

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#Mardin#Nusaybin #Özel Güvenlik Bölgesi

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