Nursena’yı sokak ortasında katletti

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ANKARA Sincan’daki sokakta önceki gün Nursena Kozan (25) evine doğru yürürken 1 yıl önce boşandığı eski eşi Şafak Şahin (36) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyürken Şafak Şahin üzerinde bulunan tabancayı çekip eski eşinin başına ateş etti. 4 yaşındaki kız çocuğu annesi olan Nursena kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Nursena, hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Şafak Şahin ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı. Nursena’nın annesi Gülay ve babası Erdal Kozan, olayı duyup hastaneye koştu. Ancak Nursena Kozan dün sabaha karşı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

‘TELEVİZYONDAN İZLERDİM BENİM BAŞIMA DA GELDİ’

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- Nursena’nın annesi Gülay Tek, “Ayrılmak suç mu? İnsanlar ayrılabilir, insan gibi de durabilir. Biz de ayrıldık ama hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık. Bu insanlık değil. Ayrılalı bir yılı geçmiş. Bir yıldan sonra eski eşi tarafından vuruluyor. Çocuğum bitmiş bir durumda ne hissedebilirim ki? Televizyondan izlerdim, derdim ki ‘Benim başıma gelmez’. Ama benim başıma da geldi. İnsanlık bu değil, insanlık bu olmamalı. Önüne gelen silah alıyor çok rahat bir şekilde. Zaten her gün bir kadın cinayeti dinliyoruz. Ortada masum bir çocuk kaldı” diye konuştu.

ESKİ EŞ GÖZALTINDA

‘İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI’

- Baba Erdal Kozan, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, “1 yıl kadar önce boşandı. İşine gidip gelen bir insandı. Eski eşi gelerek, kafasına ateş etti. Kamuoyunun bunun takipçisi olmasını istiyorum. Hâkim ve savcılardan benim isteğim, kimisi baba olarak kimisi anne olarak çocuğunuzu büyütüp okutup bir tane caninin hayatına son vermesine razıysanız buna 25 yıl verin, razı değilseniz bu suça cevap olarak müebbet duymadığım sürece adalete inancım kalmayacak. Bunun son olmasını istiyoruz. Çok acı içerisindeyim. Evladımın 4 yaşında kızı vardı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ben Türk adaletine inanıyorum. Bu suçun sonucunda müebbet alacağına da inanıyorum. Hâkimin müebbetle yargıladığını duyduğum an içimin yangını sönmez ama en azından biraz rahatlar” dedi.