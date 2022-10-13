‘Nurişler’den 11 tahliye

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Kamuoyunda Karagümrük Çetesi ya da Nurişler Çetesi olarak bilinen suç örgütüne üye olduğu ileri sürülen 36 kişiye, Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim’e silahlı saldırı düzenlenmesinin de arasında olduğu 18 suçla ilgili dava açılmıştı. İddianamede çete lideri Nuri Ergin’in 16 suçtan 239 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, aralarında Nuri Ergin’in oğlu Anıl Ergin’in de bulunduğu 11 kişi tahliye edildi, yurtdışı çıkış yasağı verildi. Büyük sevinç yaşayan Anıl Ergin, “Allah sizin adaletinizden razı olsun” dedi.